Dominik Hoffesommer (am Ball) bekam die rote Karte im Duell seiner Stadtrodaer gegen SV Schott Jena II.

Die Fußballer des FSV Grün-Weiß Stadtroda verabschieden sich als Tabellenführer der Landesklasse, Staffel 1 in die Landespokal-Spielpause. Eine Woche nach dem ungefährdeten 3:0-Auftaktsieg in Teichel folgte am Sonnabend ein genauso ungefährdeter 5:0-Erfolg gegen eine schwache Mannschaft des SV Schott Jena II.