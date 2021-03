Fußball: Letzte Chance für Saisonfortführung am 8. Mai

Erfurt. Der Ball kann im Amateurfußball wieder losrollen. Mit diesem Grundtenor und einem überarbeiteten Leitfaden „Zurück auf den Platz“ geht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) weiter in die Offensive. Hygienemaßnahmen, Handlungsempfehlungen, Orientierungshilfe, Trainingstipps – auf 30 Seiten zeichnet der DFB Wege vor, wie die erneute Rückkehr ins Training aussehen kann. Der erste Schritt, bevor in den Landesverbänden Lösungen für die Fortsetzung des Spielbetriebes gefunden werden können. Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) ist mitten im Diskussionsprozess.

Während in Brandenburg etwa kontaktfreier Sport unter freiem Himmel in Kleingruppen möglich ist, müssen der TFV-Spielausschuss um Sven Wenzel und die Ligavertretern angesichts der steigenden Infektionszahlen im Freistaat abwarten. Bis Ende März gilt die aktuelle Verordnung mit dem untersagten Sportbetrieb. In einer positiven Grundstimmung, wie der TFV nach der gemeinsamen Videokonferenz am Freitagabend berichtete, herrscht Einigkeit, die Saison fortsetzen zu wollen, um auf deren Basis eine Wertung vornehmen zu können. Die Zeit wird knapp.

Spätestens bis 12. April müsste das Training wieder aufgenommen werden. Dann wäre mit dem Wochenende 8./9. Mai der letztmögliche Wiederaufnahmetermin für den Spielbetrieb in der Verbandsliga und der Landesklasse noch realisierbar. Andernfalls würde ein Saisonabbruch für den Punktspielbetrieb als unausweichlich angesehen, so der allgemeine Tenor der Beratung.

Hintergrund ist unter anderem die Vorlaufzeit und das für eine Wertung noch notwendige geballte Programm. Mindestens vier Wochen sollte die Vorbereitung auch auf extra eingeholten sportmedizinischen Rat hin betragen, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Daran will der Verband ebenso wenig rütteln wie an dem auf den 30. Juni datierten Saisonende. Mindestens 18 Partien müssten bis dahin etwa in der Verbandsliga gespielt sein, um laut Spielordnung die Serie werten zu können. Neun Spieltage sind gerade absolviert. Ein paar Teams haben noch Partien nachzuholen.

Kritisch gesehen wird von den Teilnehmern in dem Zusammenhang der Thüringenpokal. Der Wettbewerb könnte im Falle eines Abbruchs der Punktspiele möglicherweise zwar im Mai und Juni zu Ende gebracht werden. Das Hauptaugenmerk liegt im Moment aber auf den Meisterschaftsspielen, machte der Spielausschuss klar. Er möchte die Vereine in den Entscheidungsprozess weiter einbeziehen. In den nächsten Tagen soll eine Umfrage an die Klubs versendet werden, in der es um organisatorische Fragen zur laufenden und zur kommenden Saison geht.

In den Gedanken zur Auf- und Abstiegsregelungen wartet der Ausschuss weiter ab – und hofft auf sinkende Infektionszahlen. Eine weitere Beratung ist für den 1. April vorgesehen, um auf die politischen Festlegungen reagieren zu können. Im Ergebnis dessen sind in der ersten April-Woche Konferenzen der einzelnen Ligen geplant.