Fußball-Spielbetrieb in Thüringen wird wegen Corona ausgesetzt

Erfurt. Die strengen Corona-Maßnahmen stoppen vorerst den Ligabetrieb im Thüringer Fußball. Der Verband hat beschlossen, dass auf Landesebene am kommenden Wochenende alle Spiele ausfallen.

Wie befürchtet gerät der Spielplan im Thüringer Fußball durcheinander. Wie der Landesverband mitteilte, werden am kommenden Wochenende sämtliche Spiele der Männer, Frauen, Alten Herren und im Nachwuchs abgesagt.

Den Kreisfachausschüssen wird eine ähnliche Regelung nahegelegt. „Den Fußballkreisen wird empfohlen, sich dieser Vorgehensweise anzuschließen. Sollte die Situation in einzelnen Kreisen von der Gesamtlage abweichen, entscheiden die Kreis-Fußballausschüsse (KFA) in eigener Verantwortung unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften über die Durchführung des Spielbetriebes am 20./21.11.21“, heißt es in einer Erklärung des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV). Der KFA Mittelthüringen hat bereits angekündigt, sich der Entscheidung anzuschließen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Obwohl der Kinder- und Jugendsport nicht von der 2G-Regel betroffen ist, pausiert auch der Nachwuchs. „Von der Absetzung ist aufgrund der unklaren Sachlage über die Durchführbarkeit der Spiele unter Berücksichtigung der Einhaltung der 2G-Regeln aller an den Spielen beteiligten Erwachsenen (zum Beispiel Trainer) für dieses Wochenende auch der Nachwuchsbereich auf Landesebene betroffen“, teilte der TFV mit.

In der nächsten Woche soll über die Fortführung des Spielbetriebes im Nachwuchsbereich entschieden werden

Über eine Online-Umfrage werde in den kommenden Tagen ermittelt, ob ein Spielbetrieb im Juniorenbereich aufrechterhalten werden kann. Unter Einbeziehung der Umfrageergebnisse solle in der nächsten Woche über die Fortführung des Spielbetriebes im Nachwuchsbereich entschieden werden.

Am Freitag berät das TFV-Präsidium, wie angesichts der schwierigen Corona-Lage weiter verfahren werden soll. Eine Überlegung ist es, die Winterpause vorzuziehen. Laut aktuellem Spielplan ist der 11./12. Dezember der letzte Spieltag vor der Winterpause, die am 26./27. Februar beendet werden soll.