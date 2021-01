Fußball: Terminplan für Regionalliga und Oberliga

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat in einer Präsenzveranstaltung in Rangsdorf bei Berlin nicht nur seinen neuen kommissarischen Präsidenten gewählt, sondern zugleich den Rahmenterminplan für die bevorstehende Regionalliga- und Oberligasaison vorgestellt.

Dabei geht man in beiden Ligen von unterschiedlichen Staffelgrößen aus. So soll die vierte Liga, in der gegenwärtig der FC Carl Zeiss Jena und der ZFC Meuselwitz kicken, ihren ersten Spieltag vom 23. bis 26. Juli absolvieren. Dieser Termin gilt jedoch nur, wenn es 20er- oder 22er-Staffeln sind. Sind nur 18 Teams in dieser Spielzeit gemeldet, beginnt die Punktspielsaison erst am 30. Juli/2. August. Der letzte Spieltag ist demnach am 14./15. Mai 2022 vorgesehen.

In der Oberliga, in der gegenwärtig der FC Carl Zeiss Jena II, der FC Rot-Weiß Erfurt, Wacker Nordhausen, Einheit Rudolstadt, FC An der Fahner Höhe und der FSV Martinroda aus Thüringen spielen, beginnt die Punktspielsaison entweder am ersten Augustwochenende (bei einer 18er-Staffel) oder eine Woche später, am 13. bis 16. August (16er-Staffel). Die geplanten Relegationsspiele am Ende der Saison sind am 8. und 11./12. Juni bei der kleineren Staffel oder am 15. und 18./19. Juni vorgesehen.