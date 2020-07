Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball-Testspiel nach 70 Minuten abgebrochen

Es sollte ein normales Fußball-Testspiel werden, zwischen Blau-Weiß Großwechsungen und dem SV Glückauf Bleicherode. Doch daraus wurde am Samstag nichts. Denn die Partie wurde beim Stand von 3:0 für Großwechsungen in der 70. Minute abgebrochen. Höchstwahrscheinlich hat das Freundschaftsspiel für die Gäste aus Bleicherode nun ein Nachspiel und wird vor den Sportgericht landen.

Doch was war passiert? Die Gastgeber, Dritter der Kreisoberliga, hatten die Partie im Griff, führten deutlich. „Und es war eine faire Partie, in der es zunächst nichts zu beanstanden gab. Alles ganz normal eben“, sagte René Kiel, Trainer der Großweschsungener. Doch als seine Jungs das 3:0 machten, platzte bei Bleicherodes Torwart der Kragen. Benjamin Maahs, der zuvor für Großwechsungen spielte, gingen gegen seinen Ex-Club die Emotionen hoch. Mehrmals schon monierte der Schlussmann, dass Abseits im Spiel gewesen wäre.

Kritik am Schiedsrichter

Schiedsrichter Steven Philipp, der ohne Linienrichter auskommen musste, hatte nicht immer die optimale Sicht, was den Schlussmann aufregte. Auch angebliche Ermahnungen oder Beruhigungsversuche wirkten nicht. Und so gab ihm der Unparteiische die Rote Karte, was in den Augen vieler dennoch eine sehr harte Entscheidung war. „Das war alles vollkommen überflüssig. Auch der Platzverweis. Das hätte man sich sparen können und wir hätten das Spiel einfach zu Ende gespielt“, so Kiel weiter mit einem Kopfschütteln.

Der aufgeheizten Stimmung tat die Rote Karte keinen Gefallen und so sah sich Bleicherodes Trainer Jens Funke gezwungen, seine komplette Mannschaft vom Feld zu nehmen, um weitere Sanktionen zu vermeiden. Die Partie musste abgebrochen werden. Dass dadurch das Sportgericht eingreifen wird und diese Partie ein Nachspiel haben wird, ist sich Funke bewusst. Dennoch rechtfertigt Funke seinen Entschluss und hofft einfach auf mehr Fingerspitzengefühl beim Unparteiischen, denn diese Situation hätte vermieden werden können.

Testspielsieg für Lipprechterode

Indes lief das Testspiel von Lipprechterode gegen Krimderode planmäßig ab. Der Kreisoberligist Lipprechterode gewann nach 3:0-Führung knapp 3:2 gegen den Kreisligisten. Für Lipprechterode trafen Maximilian Niederle, Eric Wiegand und Patrick Neumann sowie für Krimderode Stephan Knabe und Barekzai Nasseri.

Etwas heftiger erging es der SpG Rottleben/Göllingen, die in Großrudestedt beim 0:7 (0:3) unter die Räder kam. Auch Kreisklässler Eintracht Abtsbessingen verlor deutlich zu Hause gegen den Kreisligisten Kirchheillingen 3:7 (2:4).