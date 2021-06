Erfurt. Markus Kavka stattete im Mai dem Steigerwaldstadion in Erfurt einen Besuch ab. Dort drehte der ehemalige MTV- und Viva-Moderator für das Kurzfilmmagazin „unicato“, welches sich anlässlich der Fußball-Europameisterschaft mit Fußball im Film befassen wird. Welche Bedeutung Fußball für Kavka besitzt, mit welchem Verein er mitfiebert, was er über den Thüringer Fußball weiß und was er von der Musik in den Stadien hält, verrät der Musikjournalist und DJ im Interview.