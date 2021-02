Fußball: Vom Kapitän zum Bankdrücker

Er ist ein Nordhäuser Jung. Irgendwie schon immer gewesen. Mit fünf Jahren fing er mit dem Fußballspielen an, damals in Herrmannsacker. Mit acht, neun Jahren ging es dann zu Wacker Nordhausen, wo er außer dem letzten halben Jahr immer gespielt hat. Dass er im Sommer 2020 seinen Herzensverein Wacker Nordhausen, wie er es selbst sagt, Richtung Landeshauptstadt zum FC Rot-Weiß Erfurt verlassen hat, schmeckte nicht jedem.

Doch nun ist er wieder zurück. Es war ein kurzes Intermezzo für Felix Schwerdt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jedem gefallen hat. Der eine oder andere Fan war gar nicht erfreut. Und im Vorstand hat man auch gemerkt, dass Traurigkeit herrschte. Aber mir wurde immer gesagt, dass mir in Nordhausen alle Türen offenstehen und ich immer willkommen bin“, sagt Felix Schwerdt, der nun seit Ende Januar wieder das Trikot von Wacker Nordhausen überstreifen wird.

Dass der „Ausflug“ nach Erfurt so kurz war, war nicht geplant. „Ich wollte einfach noch mal was Neues probieren. Eine andere Stadt, ein anderer Verein, andere Mannschaftskollegen. Für Erfurt zu spielen war da nicht die schlechteste Option. Ich habe mich auch von Beginn an sehr gut eingelebt und war im Team angekommen“, erinnert sich der 24-Jährige.

Schwerdt machte ein Probetraining, überzeugte und nahm das Angebot an. Der damalige Trainer Robin Krüger beförderte Schwerdt zugleich zum Kapitän. „Robin hat sehr viel in mir gesehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, unter ihm zu trainieren“, sagt Schwerdt. In den ersten Spielen der Oberligasaison war Schwerdt gesetzt, ging auch als Kapitän voran. Doch dann kam alles anders. Krüger und Rot-Weiß Erfurt gingen getrennte Wege. Das neue Trainerteam mit Manuel Rost sowie Franz Gerber als Manager und Felix Schwerdt sollten dann nicht die besten Freunde werden.

Plötzlich wurde er aus dem Kader gestrichen. „Ich habe nicht in den Matchplan gepasst, wurde mir gesagt.“ Mit dieser Aussage hatte er beim Spiel gegen den FC International Leipzig plötzlich ein spielfreies Wochenende. „Das war schon irgendwie krass. Durch den Trainerwechsel hat man sich schon was denken können. Klar gibt es da immer Veränderungen. Aber das hätte ich so nicht gedacht“, zeigt Schwerdt auch heute noch Unverständnis. In der Folge wurde er noch einmal eingewechselt, gegen Fahner Höhe und Halle stand er zumindest noch im Kader, Einsatzminuten gab es aber nicht. Für den Mittelfeldspieler war klar, dass er die längste Zeit in Erfurt war.

„Ich wollte dann weg, denn es gab keine Perspektive für mich. Das Trainerteam hat auf andere Spieler gesetzt. Ich habe mich immer hinterfragt, was die Gründe gewesen sein könnten. Und natürlich findet man auch Dinge, die man hätte besser machen können. Aber ich glaube nicht, dass ich gravierende Fehler gemacht habe.“

Sein Kontakt zu Nordhausen ist nie abgerissen. Dass Schwerdt aus Erfurt weg wollte, sprach sich schnell rum. „Ich habe mit Torsten Klaus (Präsident, Anm. d. R.) und Philipp Seeland (Trainer, Anm. d. R.) gesprochen und wir waren uns ganz schnell einig. Eine andere Option als Wacker gab es für mich überhaupt nicht“, sagt Schwerdt, der auch noch andere Angebote vorliegen hatte. Für ihn kam aber nur Nordhausen in Betracht.

Noch wohnt und arbeitet Schwerdt in Erfurt, ein Pendeln aber ist für ihn kein Problem. Trainer Seeland hat Schwerdt sofort mit in den Trainingsplan aufgenommen und ist froh, dass er wieder bei „seinem Verein“ ist. Schwerdt hat Regionalliga-Erfahrung. Unter dem Niederländer René van Eck beispielsweise hatte er 2016/17 neun Spiele in Liga vier bestritten.

Die Mission Klassenerhalt bei Wacker ist auch für Schwerdt kein Luftschloss. „Klar können wir das schaffen. Die Ergebnisse waren teilweise so knapp. Das Potenzial ist auf alle Fälle da. Wenn wir dann mal eine Serie starten von drei Siegen, sieht es sehr gut aus für uns.“ So will er nun wieder in Nordhausen vorangehen, wie man es von ihm kennt und von ihm verlangt.