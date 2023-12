Offiziell: Schwartz nicht mehr Trainer von Hansa Rostock

Rostock Hansa Rostock braucht einen neuen Coach. Der Zweitligist stellte seinen Cheftrainer frei, der erst im Frühjahr an der Ostsee angeheuert hatte.

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich von Trainer Alois Schwartz getrennt. Das teilten die Hanseaten auf einer Pressekonferenz mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Trennung berichtet.

„Wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde gehen wollen“, sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien.

Schwartz war erst Ende März zu Hansa gekommen. Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison blieben die Erfolge in der aktuellen Spielzeit zuletzt aus. In den vergangenen drei Partien holten die Mecklenburger nur einen Punkt. Rostock hatte zuletzt 0:2 gegen den FC Schalke 04 verloren und war auf den Abstiegs-Relegationsrang abgerutscht.