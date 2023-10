Dopingarzt angeschrien: Bewährungsstrafe für Tim Walter

Hamburg Weil er einen Dopingarzt angeschrien und beleidigt hat, ist HSV-Trainer Tim Walter vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro und einem Innenraumverbot auf Bewährung verurteilt worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Das Coachingverbot an der Seitenlinie gilt für zwei Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga, wurde aber bis zum Ende dieser Saison am 30. Juni 2024 auf Bewährung ausgesetzt.

Nach Angaben des DFB hatte die Nationale Anti Doping Agentur NADA am 23. September eine Trainingskontrolle beim Hamburger SV durchgeführt. Walter soll den zuständigen Dopingarzt „lautstark angeschrien und erheblich verbal beleidigt“ haben, heißt es in der Mitteilung des Verbands. Mittlerweile habe sich der Hamburger Trainer aber dafür entschuldigt.