Düsseldorf weist Profis eindringlich auf Hygieneregeln hin

Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seine Profis eindringlich auf die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen. Hintergrund ist eine offenbar nachlässige Umsetzung bei einigen Profis, über die die "Rheinische Post" zuerst berichtete.

Demnach waren im Anschluss an das Training am Mittwoch mehrere Spieler auf dem Trainingsgelände ohne Mindestabstand mit einem Spielerberater zusammengetroffen. Die Beteiligten hatten demnach keinen Mund- und Nasenschutz getragen und sich teilweise zur Begrüßung umarmt. Ein Sprecher des Vereins bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Vorfall.

"Das war ein Fehler, und wir haben unsere Spieler, auch vor dem Hintergrund der verschärften Maßnahmen, nochmals sensibilisiert, die Regeln strikt einzuhalten", erklärte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein. Nach seinen Angaben tut es den Spielern sehr leid, in diesem Moment unvorsichtig gehandelt zu haben: "Sie haben sich dafür entschuldigt." Eine interne Bestrafung der Spieler behält sich der Verein vor.

Auf dem städtischen Gelände in Düsseldorf, auf dem die Fortuna ihre Trainingseinheiten absolviert, ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutz laut Beschilderung vorgeschrieben. Laut Angaben von Klein habe der Berater dem Verein schriftlich bestätigt, dass er sich in einer regelmäßigen Testung befindet. "Dies wussten die Spieler auch. Trotzdem ist unsere Mannschaft in dieser Situation nicht von der Einhaltung der Hygieneregeln befreit", sagte Klein.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-966242/3