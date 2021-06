Verkündung per Video Ex-Bremer Gebre Selassie zurück in Liberec

Bremen. Nach neun Jahren bei Werder Bremen kehrt der ehemalige tschechische Nationalspieler Theodor Gebre Selassie zu seinem Ex-Club Slovan Liberec zurück.

Der tschechische Erstligist gab die Verpflichtung des 34 Jahre alten Rechtsverteidigers mit einem aufwendig produzierten Video nach dem Vorbild der US-Fernsehserie "Der Prinz von Bel-Air" bekannt.

Gebre Selassie war 2012 von Liberec zu Werder gewechselt. Sein Entschluss, die Bremer nach so langer Zeit wieder zu verlassen, fiel unabhängig vom Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Bei seiner Rückkehr in die Heimat unterschrieb der Abwehrspieler in Liberec zunächst einen Einjahresvertrag. Danach will Gebre Selassie entscheiden, ob er seine Spielerkarriere weiter fortsetzt oder in anderer Funktion für den Club arbeitet.

