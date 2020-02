Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC St. Pauli: Langfristige Zukunft am Millerntor

Hamburg (dpa) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird auch über das Jahr 2060 am Millerntor spielen können.

Der Millerntor-Stadion Betriebs-GmbH & Co. KG (MSB) ist von der Stadt Hamburg ein Wahlrecht zwischen einer Erbbaurechtsbestellung oder einer Verlängerung des Nutzungsvertrages nach Auslaufen des bis 2060 gültigen aktuellen Kontrakts für die fünf betroffenen Flächen zu den üblichen Marktkonditionen bis zum Jahr 2110 angeboten worden. Dies wurde am Donnerstag zwischen dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen der Finanzbehörde der Hansestadt Hamburg (FHH) sowie der MSB in einem so genannten Letter of Intent vereinbart.