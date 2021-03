Der Düsseldorfer Thomas Pledl verletzte sich schwer am Knie.

2. Liga Fortuna Düsseldorfs Stürmer Pledl schwer am Knie verletzt

Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss lange auf Außenstürmer Thomas Pledl verzichten. Der 26 Jahre alte Profi habe beim 3:1 am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg eine komplexe Verletzung des linken Knies erlitten, teilte der Tabellen-Siebte mit.

Es gebe Risse im Bandapparat, des Meniskus und des vorderen Kreuzbandes. Operiert werden solle der Offensivspieler in der kommenden Woche. Wann er wieder spielen kann, sei unklar. Pledl kam in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz, sein Vertrag in Düsseldorf läuft im Juni aus.

