Geschäftsführer Keller verlässt Jahn Regensburg

Regensburg. Geschäftsführer Christian Keller verlässt den Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg Ende Oktober 2021.

Der 42-Jährige könne aus persönlicher Sicht sagen, dass all jene Ziele, die er sich bei seinem Amtsantritt im Sommer 2013 für die Entwicklung des Vereins gesetzt habe, realisiert seien. "Ich sehe meine Aufgabe daher als erfüllt an", sagte Keller laut Mitteilung. Demnach habe er sich bereits an Weihnachten 2019 dazu entschlossen, seine Zeit bei den Regensburgern in diesem Herbst zu beenden.

Keller habe dazu beigetragen, aus einem finanziell in der Existenz bedrohten Club einen Vorzeige-Zweitligisten zu machen. der Jahn-Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer. Im Sommer 2013 hatte Keller das Amt des Geschäftsführers der Jahn KG übernommen.

Keller begründete das Ende der Zusammenarbeit damit, dass die rasante Aufwärtsentwicklung des Jahn in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. Dafür brauche es jedoch auch eine Neustrukturierung der Geschäftsführung. Für diese Lösung wollte er den Weg nun frei machen.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-571344/2