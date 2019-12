Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimbilanz gewahrt: Erzgebirge Aue bezwingt Regensburg

Aue (dpa) – Der FC Erzgebirge Aue hat nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg geholt. Das Team von Dirk Schuster gewann am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0) und bleibt neben Bochum das einzige ungeschlagene Heimteam der Liga.

Vor 8300 Zuschauern im Erzgebirgsstadion erzielte Sören Gonther (44.) den entscheidenden Treffer für die Sachsen, die auf Rang fünf kletterten. Regenburg fiel auf Rang sieben zurück.

Aue begann zurückhaltend. Regensburg setzte das erste Achtungszeichen, als Stürmer Andreas Albers aus gut zehn Metern an Aues Schlussmann Martin Männel scheiterte. Nach 13 Minuten jubelten dann die Sachsen, allerdings nur kurz: Marko Mihojevic drückte den Ball über die Linie, stand aber im Abseits. In der 24. Minute hatte Calogero Rizzuto innerhalb von wenigen Sekunden gleich doppelt Pech. Erst scheiterte er an der Latte, anschließend landete sein Abschluss am Pfosten.

Die Führung erzielte dann mit einem wuchtigen Kopfball Gonther (44.) nach einer Ecke. Für den Innenverteidiger war es seit März 2015 der erste Treffer in einem Punktspiel. Nach dem Wechsel stand Aue weiterhin kompakt. Regensburg vergab in der 74. Minute die Chance zum Ausgleich: Mit einem feinen Pass wurde die Auer Abwehr ausgehebelt, doch Sebastian Stolze scheitert mit seinem Lupfer an Männel.