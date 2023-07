Erinnerung an Vereinslegende

Erinnerung an Vereinslegende HSV erinnert in Glasgow mit Aufwärmshirts an Uwe Seeler

Hamburg (dpa/lno) Anlässlich des ersten Todestages von Uwe Seeler wird der Hamburger SV im Testspiel bei den Glasgow Rangers in „Uns Uwe“-Aufwärmshirts auflaufen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. HSV-Legende Seeler war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben.

Nicht nur im Bewegtbild, sondern auch in Textform gedenken wir Uwe #Seeler. Auch die Kranzniederlegung für den kürzlich verstorbenen Udo Bandow, der eng mit "Uns Uwe" befreundet war, wird thematisiert. Ruhet in Frieden, Legenden. 🫶🏼#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) July 21, 2023

Seeler spielte von 1952 bis 1973 für die Hamburger. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er 72 Mal auf. Seeler war bei vier WM-Turnieren dabei, war Vizeweltmeister 1966 in England und WM-Dritter 1970 in Mexiko. Der HSV würdigte Seeler vor einem Jahr mit einer Trauerfeier im Volksparkstadion. Eine Bronzestatue seines rechten Fußes im Maßstab 20:1 steht seit Jahren vor dem Stadion.