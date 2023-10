Kiel verpasst durch 1:1 gegen Elversberg Tabellenplatz zwei

Kiel Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp kam im Holstein-Stadion gegen den Aufsteiger SV Elversberg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Das Tor für die Gastgeber erzielte Timo Becker (44.). Für die Gäste aus Elversberg traf Luca Schnellbacher (69.). Holstein rangiert hinter den Aufstiegsplätzen an vierter Stelle, Elversberg ist Tabellenelfter.

Kiel erwischte den besseren Start und hatte zwischen der 9. und 14. Minute gleich vier Großchancen. Doch Elversbergs Torwart Nicolas Kristof parierte mehrmals stark. In der 44. Minute belohnte sich Holstein mit dem Führungstreffer zum 1:0. Nach einem Freistoß von Lewis Holtby landete der Ball vor die Füße von Becker, der aus wenigen Metern ins Tor traf. Völlig überraschend gelang den Gästen aus Elversberg in der 70. Minute der Ausgleich. Ein langer Ball landete bei Luca Schnellbacher, der per Heber über den zu weit vor dem Tor stehenden Kieler Schlussmann Timon Weiner traf. Elversberg hatte in der 81. Minute sogar die große Gelegenheit auf den Führungstreffer. Doch Semih Sahin beförderte den Ball knapp neben das Tor.