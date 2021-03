2. Liga Paderborn beendet St. Paulis Serie: 2:0 in Hamburg

Hamburg. Der SC Paderborn hat die Erfolgsserie des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt.

Zum Abschluss des 25. Spieltages setzten sich die Ostwestfalen in Hamburger verdient mit 2:0 (1:0) durch und feierten den ersten Sieg nach drei Partien. Die Hanseaten kassierten hingegen ihre erste Niederlage nach fünf Erfolgen und einem Remis.

Chris Führich brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Führung. Der Rettungsversuch von St. Pauli-Kapitän James Lawrence nutzte nichts mehr. Paderborns Kapitän Sebastian Schonlau (69.) machte den Erfolg perfekt.

Durch den Sieg am Millerntor verbesserten sich die Paderborner mit 34 Punkten auf den neunten Tabellenrang und haben bei elf Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz die Restzweifel am Klassenverbleib so gut wie beseitigt. Auch der FC St. Pauli (32 Punkte) muss sich als Tabellenelfter und mit neun Punkten Abstand zur Gefahrenzone kaum noch Sorgen machen.

