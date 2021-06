Werder macht Darmstadt neues Angebot für Trainer Anfang

Bremen. Werder Bremen will Darmstadt 98 einem Medienbericht zufolge ein neues Angebot unterbreiten, um doch noch Trainer Markus Anfang zu verpflichten.

Nach Informationen des Internetportals "deichstube.de" würden die Verantwortlichen des Bundesliga-Absteigers mit einer neuen Offerte für ihren Wunschkandidaten auf den hessischen Fußball-Zweitligisten zugehen.

Werder und Anfang selbst sollen sich bereits über ein Engagement in der kommenden Saison einig sein. Am Montag hatte der "Kicker" allerdings berichtet, dass das Ablöseangebot der Bremer von angeblich 200.000 Euro für den 46-Jährigen zu gering gewesen sei. Es sei in Darmstadt als "Frechheit" aufgenommen worden.

