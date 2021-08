Werders Osako wohl vor Wechsel nach Japan

Bremen. Der japanische Fußball-Nationalspieler Yuya Osako von Werder Bremen wird womöglich in seine Heimat zurückkehren.

Der 31 Jahre alte Offensivspieler habe sich bereits von seinen Mitspielern verabschiedet und stehe kurz vor einer Vertragsunterschrift bei dem ehemaligen Podolski-Club Vissel Kobe in Japan, berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstagabend. Noch am Mittag hatte Werder-Trainer Markus Anfang erklärt, dass Osako am Samstag wegen Adduktorenproblemen beim DFB-Pokalspiel in Osnabrück fehlen werde.

Der Japaner spielte sieben Jahre lang in Deutschland für 1860 München, den 1. FC Köln und Werder. Mit den Bremern und den Kölnern stieg er jeweils aus der Bundesliga ab. Werder ist in diesem Sommer dringend auf Transfereinnahmen angewiesen, auch Stürmer Johannes Eggestein steht kurz vor einem Wechsel zum belgischen Spitzenclub FC Royal Antwerpen. Die Verträge von Eggestein und Osako laufen jeweils bis 2022, weshalb die Bremer nur noch in diesem Sommer auf eine nennenswerte Ablösesumme für die beiden hoffen können.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-730892/2