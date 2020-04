Die Saison in der 3. Liga könnte eventuell doch weiter gehen.

Leipzig. Die Saison in der 3. Liga soll doch noch beendet werden. Ab Mai könnte der Spielbetrieb auch für den FC Carl Zeiss Jena wieder aufgenommen werden.

Drittliga-Szenario: Spiele ab 16. Mai und fünf englische Wochen

Die 3. Fußball-Liga soll im Idealfall mit fünf englischen Wochen bis zum 30. Juni zu Ende gespielt werden. So sieht es ein Szenario vor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach würde die Liga ihren Betrieb am 16. Mai mit dem 28. Spieltag wieder aufnehmen.

Der letzte Spieltag wäre für das Wochenende 20./21. Juni geplant. Die Relegationsspiele sind in dem Plan für den 25./26. sowie 29./30. Juni angesetzt. Ob es zur Umsetzung des ambitionierten Zeitplans kommt, ist offen und von den Entscheidungen der Politik abhängig.

Am Montag hatten sich 10 der 20 Drittliga-Clubs für eine Fortsetzung der Saison auch über den 30. Juni hinaus ausgesprochen. Dieses Meinungsbild soll nun im Liga-Ausschuss diskutiert werden. Der Beschluss über eine Fortsetzung der Saison würde von Präsidium oder Vorstand des DFB gefasst werden.

Beim Konzept der medizinischen Rahmenbedingungen bei einer Wiederaufnahme hat sich der DFB an der DFL orientiert. Unterschiede liegen zum Beispiel in der Personenzahl im Innen- und Außenbereich der Stadien. Für die 3. Liga sind 210 Personen pro Spiel vorgesehen. «Die gesundheitlichen und hygienischen Vorgaben sind identisch mit den DFL-Ligen», heißt es in einer DFB-Mitteilung.

