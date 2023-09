Antonys Rückkehr ins Training wegen Vorwürfen verzögert

Manchester Der brasilianische Fußballer Antony wird nicht wie geplant am Montag zum Training bei seinem Club Manchester United zurückkehren. Das teilte der englische Premier-League-Verein am Tag zuvor mit. Die Entscheidung sei gemeinsam mit dem Spieler getroffen worden, hieß es.

United reagierte damit auf Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen den 23-jährigen Flügelspieler durch eine Ex-Freundin. „Als Club verurteilen wir Gewalttaten und Missbrauch. Wir erkennen die Bedeutung des Schutzes aller an dieser Situation Beteiligten und die Auswirkungen, die diese Vorwürfe auf Überlebende von Missbrauch haben, an“.

Antony, der die Vorwürfe zurückweist, veröffentlichte ebenfalls eine Mitteilung. Er bekräftigte, unschuldig zu sein und kündigte an, vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. „Ich freue mich darauf, so bald wie möglich wieder zu spielen“, so der Spieler.

Antony war wegen der Vorwürfe auch bereits aus dem Kader der brasilianischen Nationalmannschaft gestrichen worden.