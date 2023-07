Australien-Star Kerr: Fit für Partie gegen Kanada

Brisbane Sam Kerr, die Kapitänin der australischen Fußball-Nationalmannschaft, hat sich rechtzeitig vor dem entscheidenden WM-Spiel ihrer Mannschaft gegen Kanada am Montag für fit erklärt.

„Ich fühle mich gut“ sagte die 29-Jährige am Samstag auf einer Pressekonferenz in Brisbane. „Ich war heute auf dem Platz. So gut, wie ich sein kann“.

WM-Gastgeber Australien braucht einen Sieg gegen Kanada, um das erste Ausscheiden aus der Gruppenphase seit 2003 zu verhindern. Eine Wadenverletzung hatte Kerr beim Eröffnungsspiel Australiens gegen Irland und der 2:3-Niederlage gegen Nigeria zum Zuschauen verdammt.

Kerr ist Australiens beste Torschützin mit 63 Toren in 121 Spielen.Wie lange und auf welcher Position sie am Montag spielen werde, wollte Kerr nicht beantworten. „Ich werde auf jeden Fall zur Verfügung stehen“, sagte sie.