Badstuber kritisiert DFB-Elf: Falsche Mechanismen

Berlin Holger Badstuber findet heftige Worte für den Zustand der deutschen Nationalmannschaft. Für die Zukunft sieht er schwarz.

Ex-Nationalspieler Holger Badstuber hat nach den beiden ernüchternden Niederlagen gegen die Türkei und Österreich ein verheerendes Urteil über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gefällt.

„Der Lack ist endgültig ab, es glänzt nichts mehr. Wir haben in Fußball-Deutschland eine Generation von Spielern geschaffen, die es sich beim DFB bequem machen. Länderspiele sind nur noch eine Zahl auf der eigenen Visitenkarte und offenbar nichts mehr, wofür es sich zu zerreißen lohnt“, schrieb der 34-Jährige in seiner Kolumne für web.de News. Er sehe nur noch „Durchschnitt, Mittelmaß. Die Zukunft? Überwiegend schwarz“, schrieb er weiter.

Der langjährige Abwehrspieler des FC Bayern München vermisst „die Kultur des Gewinnens“, auch fehle es an „spielerischer Struktur und es ärgert mich, dass wir trotz des Trainerwechsels von Hansi Flick auf Julian Nagelsmann damit nicht einen Schritt weitergekommen sind. Ein Einfluss von Nagelsmann ist nicht zu erkennen“, meinte der 31-malige Nationalspieler.

Vertrauen und Mannschaftskern fehlen

Stattdessen kritisierte Badstuber „überflüssige Rotation und fragwürdige Experimente“. So könne zwischen den Spielern kein Vertrauen wachsen. „Das aber ist elementar wichtig - speziell in der letzten Abwehrreihe. Es wurden wieder die falschen Mechanismen in Gang gesetzt“, sagte Badstuber.

Nagelsmann habe zudem die Gelegenheit verpasst, einen Mannschaftskern zu bilden: „Jetzt wird er nicht mehr viel verändern können, die nächsten Länderspiele folgen im März, dann ist jeder Spieler schon auf die entscheidende Saison-Schlussphase im Verein fokussiert.“

Für 2024 hat er nur die Hoffnung, dass die Heim-EM grundsätzlich ein Fußball-Fest wird. Im Optimalfall entstehe dann dadurch innerhalb der Nationalmannschaft doch noch eine Euphorie. „Wir brauchen vor allem hungrige Spieler, denn ohne harte Arbeit wird die Gruppenphase nicht zu überstehen sein. Das sollte das primäre Ziel sein. Machen wir uns nichts vor, von den Favoriten ist diese DFB-Generation weit entfernt.“