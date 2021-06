Benitez neuer Trainer des FC Everton

Berlin. Rafael Benitez ist neuer Trainer des englischen Premier-League-Clubs FC Everton. Der 61 Jahre alte Spanier unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2024, wie der Fußballverein bekanntgab.

Benitez tritt damit die Nachfolge von Carlo Ancelotti an, der zurück zu Real Madrid wechselte und und dort auf Zinédine Zidane folgt.

Zuletzt war der Champions League-Sieger von 2005 bis Januar in China bei Dalian Professional unter Vertrag. Nach Newcastle United, dem FC Liverpool und FC Chelsea ist es für Benitez die vierte Station in der Premier League. In seiner Karriere coachte er zuvor unter anderen auch Real Madrid, den FC Valencia, Inter Mailand und SSC Neapel.

