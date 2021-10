"Brasilianische Magie" - Messi freut sich über Ronaldinho

Paris. Womöglich hatte der besondere Gast ja Einfluss auf Lionel Messis Leistung beim 3:2-Heimsieg von Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig und den Doppelpack des Argentiniers - über den Besuch von Ronaldinho (41) war Messi (34) jedenfalls schon vor der Partie sichtlich erfreut.

Der Weltstar aus Brasilien, der zu Beginn von Messis Karriere mit ihm zusammen beim FC Barcelona spielte und später ebenfalls in Diensten von PSG stand, besuchte die Partie im Prinzenpark und umarmte Messi auf dem Rasen. Auch der verletzte Neymar (29) freute sich über den Besuch des Spaßvogels aus seiner Heimat. Er postete Fotos in den sozialen Netzwerken und schrieb dazu: "Brasilianische Magie in Paris."

© dpa-infocom, dpa:211020-99-661798/2