Premier League Brief von Jürgen Klopp an 10 Jahre alten ManUnited-Fan

Brief von Jürgen Klopp an 10 Jahre alten ManUnited-Fan

Liverpool. Nett, clever und auch ein bisschen frech, das hat Jürgen Klopp überzeugt. Viele Briefe bekomme er, sagte der Trainer des FC Liverpool am Freitag bei der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel des souveränen Tabellenführers der Premier League.

Er versuche auch alle zu lesen und so viele wie möglich zu beantworten. Der 10 Jahre alte Daragh Curley bekam eine lange Antwort auf seine Bitte, Klopp solle mit dem FC Liverpool aufhören zu gewinnen.

"Ich habe den Brief gelesen und geantwortet", erzählte Klopp gut gelaunt. So wie die Welt heutzutage sei, stehe es am nächsten Tag in den Zeitungen. Das sei ja eigentlich eine private Sache, meinte Klopp. "Es ist aber auch völlig okay für mich."

Daragh Curleys hatte Klopp geschrieben - als großer Fan des Liverpooler Ligarivalen Manchester United. Liverpool, das die Premier League mit 22 Punkten Vorsprung vor Manchester City anführt, gewinne zu viele Spiele. "Wenn ihr noch neun Spiele mehr gewinnt, habt ihr den besten ungeschlagenen Lauf im englischen Fußball. Als United-Fan ist das sehr traurig", zitierte die BBC aus dem Brief des jungen Fußball-Fans an Klopp. Er bat den 52 Jahre alten Deutschen, dafür zu sorgen, dass Liverpool das nächste Mal verliere und hoffte, ihn überzeugt zu haben, nicht die Meisterschaft zu gewinnen.

Daraghs Mutter wunderte sich, als auf einmal ein Einschreiben ankam. Ihr Sohn ahnte bereits: "Oh, es ist von Jürgen Klopp." Er hatte recht. Er habe in dem Moment auch Zeit gehabt, erklärte der Liverpool-Coach. "Leider kann ich deinem Wunsch bei dieser Angelegenheit nicht nachkommen", schrieb er dem Zehnjährigen. "Ich habe da keine Wahl."

So sehr Daragh auch wolle, dass Liverpool verliert: "Es ist mein Job, alles dafür zu tun, dass Liverpool gewinnt. Weil es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gibt, die sich das wünschen." Und die wolle er nicht im Stich lassen. "Zum Glück für dich haben wir in der Vergangenheit schon Spiele verloren und werden auch in Zukunft Spiele verlieren, denn das ist Fußball."

Daraghs Vater war für Klopps Reaktion bei der BBC voll des Lobes. "Was ich an dem Brief liebe, ist, dass es um Sportlichkeit und Respekt geht. Es ist großartig, das einem 10-Jährigen zu sagen."