BSG Wismut Gera: Einnahmen aus Zukunftskonzept überschaubar

Aufgrund von Verbindlichkeiten im mittleren fünfstelligen Bereich hatten sich die Fußballer der BSG Wismut Gera im letzten Sommer freiwillig aus der Oberliga zurückgezogen. Man wollte sich in der Thüringenliga konsolidieren, die Schulden abbauen und wieder in Richtung fünfthöchste DFB-Spielklasse angreifen. „Der Etat für diese Saison ist gesichert. Auch die Verbindlichkeiten haben wir schon reduziert. Trotzdem gestaltet sich der Weg schwieriger als erwartet“, sagt Wismut-Präsident Frank Neuhaus.

Selbst das Zukunftskonzept „Initiative 2021 – Zusammen nach oben“, mit dem die Orange-Schwarzen ein Programm entwickelt haben, das im Jahr des 70-jährigen Bestehens zur dauerhaften Rückkehr in die Oberliga führen soll, ist nur schleppend angelaufen. Erster wichtiger Bestandteil des Zukunftskonzepts ist ein „Traumspiel“, das am 27. März allerdings nur virtuell angepfiffen wird. Fans und Unterstützer konnten seit dem 2. Dezember Eintrittskarten für 51 Euro erwerben.

Ticketverkauf für „Traumspiel“ läuft schleppend

„Einen Trikotsponsor haben wir bereits und auch schon viele Meter Bande verkauft. Aber vom Kartenverkauf hatten wir uns mehr erhofft. Wahrscheinlich denken manche, weil das Traumspiel erst im März stattfindet, hat das mit den Tickets noch Zeit. Doch wir wollen unsere Altlasten möglichst schnell abbauen. Deshalb rufe ich alle an Wismut Gera interessierten Fußballanhänger auf, schnell zu handeln. Wir wollen den Schulden-Rucksack abwerfen, um wieder frei atmen zu können“, so Frank Neuhaus. „Je mehr Traumtickets verkauft werden, desto leichter hat es der Verein, seine sportlichen Ziele in Angriff zu nehmen und durchzusetzen“, weiß der Wismut-Präsident.

Beim Wolf-Bandenmasters am 12. Januar und beim Oldie-Turnier am 17. Januar in der Panndorfhalle will der Verein noch einmal verstärkt für das Zukunftskonzept werben. „Viele reden über das Traumspiel, finden die Idee gut, haben aber noch keine Eintrittskarten geordert“, versteht der Wismut-Vereinschef manche Anhänger nicht.

Oberliga-Rückkehr vorerst ein Thema

Trotz der neun Punkte Abzug für den FC An der Fahner Höhe hat der Verein die Aufstiegsambitionen für dieses Spieljahr ad acta gelegt. „Das ist für uns derzeit kein Thema. Wir müssen erst einmal unsere Finanzen ordnen“, sagt Frank Neuhaus, der in guten Gesprächen mit einigen Sponsoren steht und hofft, bald erste neue Unterstützer-Verträge präsentieren zu können.

Im Rahmen der Geraer Städtepartnerschaften hat der Verein wegen freundschaftlicher Vergleiche im Zusammenwirken mit der Stadt Gera die Fühler nach Nürnberg und Pilsen ausgestreckt. Der 1. FC Nürnberg gastierte zuletzt am 11. Februar 1990 – damals noch als Bundesligist – im Stadion der Freundschaft und gewann vor mehr als 10.000 Zuschauern gegen den damaligen DDR-Liga-Vertreter BSG Wismut Gera knapp mit 3:2.

Große Spiele dank Städtepartnerschaft?

30 Jahre später stände eine Wiederholung der damaligen Partie den Orange-Schwarzen gut zu Gesicht. Viktoria Plzen scheiterte in diesem Jahr knapp an der Champions League- und Europa League-Qualifikation. In der tschechischen Liga rangiert die Mannschaft auf Rang zwei. Derzeit bäckt die Geraer Wismut-Elf in Sachen Freundschaftsspiele erst einmal kleinere Brötchen.

In der Wintervorbereitung, die Mitte Januar beginnt, misst die Elf von Trainer Marcus Dörfer ihre Kräfte mit dem Reichenbacher FC (A / 26.01.), der BSG Chemie Kahla (H / 31.01.), dem Meeraner SV (H / 02.02), dem FC International Leipzig (H / 08.02.), dem SV Jena-Zwätzen (H / 15.02.) und der SG Bad Lobenstein (A / 22.02.).