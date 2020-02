Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bugschuss zur rechten Zeit schärft Sinne beim VfB 09 Pößneck

Verlieren macht nie Spaß. Und so egal das Ergebnis an sich auch sein mag: Selbst in einem Freundschaftsspiel will man den Platz nicht als zweiter Sieger verlassen. Da bildet Johannes Liebmann keine Ausnahme. Und doch kann der junge Coach der Kreisoberliga-Fußballer des VfB 09 Pößneck der 2:4-Testspielniederlage, die seine Mannen am Mittwochabend gegen den FSV Schleiz hinnehmen mussten, sein Gutes abgewinnen.

Immerhin hatte seine Elf bis dato jedes Vorbereitungsspiel gewonnen, auch nominell starke Gegner wie Blau-Weiß Niederpöllnitz und der FC Saalfeld wurden klar bezwungen. Da es nun im ersten Punktspiel des Jahres für das Pößnecker Spitzenteam zuhause gegen das auswärts noch punktlose Schlusslicht aus Zöllnitz geht, ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass der eine oder andere im VfB-Trikot die Randjenaer womöglich auf die leichte Schulter genommen hätte. Keine Bedenken wegen Überheblichkeit Insofern wurden durch den Schleizer Schuss vor der Bug noch einmal die Sinne vor der ersten Pflichtaufgabe im Fußballjahr 2020 geschärft. „Letzte Woche hätte ich schon noch Bedenken gehabt, aber nach dem Spiel am Mittwoch habe ich da keine Angst mehr“, bestätigt Johannes Liebmann diese Denkweise, der im Duell mit den Rennstädtern auch darüber hinaus einen großen Mehrwert sieht. „Die Niederlage hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber ein Gegner, der uns körperlich überlegen ist, mit viel Tempo kommt und gradlinig spielt, das hat uns gut getan. Ich bin froh, dass wir noch einmal einen Kontrahenten hatten, der selbst Ambitionen hat“, so der VfB-Coach, der sich einen solchen Gradmesser bereits bei den Partien gegen Niederpöllnitz und Saalfeld erhofft hatte. Letztlich könne er auch mit dem Ergebnis leben. „Wir ziehen daraus unsere Schlüsse und die Jungs haben gesehen, woran sie noch arbeiten müssen.“ Zeit des Testens endgültig vorbei Nachdem der eigentlich geplante Kreisoberligaauftakt am vergangenen Wochenende dem Bürgeler Karneval zum Opfer fiel, ist die Zeit des Testens für die Blau-Gelben aber endgültig vorbei. Am Sonnabend soll es in der Griebse tatsächlich um die ersten Punkte des Jahres gehen und hier darf sich der VfB 09 keinen Ausrutscher erlauben. Gefährlich könnte den Pößneckern nach Meinung Liebmanns eigentlich nur ein frühes Gegentor werden, das den FV Rodatal Zöllnitz beflügelt. Prinzipiell dürfe gerade auf dem großen heimischen Kunstrasenplatz einfach kein Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. „Ich fordere einfach drei Punkte. Alles andere wäre gelogen“, macht Pößnecks Trainer das eigene Anspruchsdenken unmissverständlich klar. Das gelte umso mehr, da alle Spieler an Bord seien. „Ich bin sehr guter Dinge und alle freuen sich, dass es endlich wieder richtig losgeht“, blickt Johannes Liebmann auf die nun auch ganz offiziell beginnende Rückrunde voraus, die seine Mannschaft von der Pole-Position aus angeht. Tabellenführer am grünen Tisch Seit Mittwoch thront der VfB 09 in der Kreisoberliga auf Platz eins, da die in der Vorwoche ausgefallene Partie gegen die SG Thalbürgel inzwischen mit 2:0 für Pößneck gewertet wurde. „Es sind Punkte, die man mitnimmt, aber der sportliche Ehrgeiz sollte eigentlich über allem stehen“, meint der 25-Jährige mit Blick auf die Paarung, die der Gegner sausen ließ, um ausgiebig Fasching zu feiern. Dass der VfB Pößneck durch die drei Punkte ganz ohne zu spielen am großen Konkurrenten FC Thüringen Jena vorbeizieht, sei lediglich eine Momentaufnahme. „Wir wollen auf jeden Fall Zweiter werden, aber über die Meisterschaft zu sprechen, fände ich vermessen. Mit Thüringen Jena haben wir einen Gegner auf absoluter Augenhöhe“, erklärt Johannes Liebmann und mutmaßt, dass nur Nuancen im Titelrennen entscheiden werden. Aufstieg ist gewünscht, aber kein Muss Das würde seine Elf – aller Bescheidenheit zum Trotz – natürlich trotzdem gerne für sich entscheiden. „Fakt ist, dass wir gern aufsteigen würden, da die Landesklasse für uns als Liga einfach attraktiver ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Sommer in ein Loch fallen würden, wenn wir es nicht schaffen.“ Bis dahin gilt es zunächst aber erst einmal 14 Spiele möglichst erfolgreich zu bestreiten. Aufgabe Nummer eins lautet: Heimspiel gegen den FV Rodatal Zöllnitz.