Arabi zu Köln-Gerüchten: "Im Fußball weiß man nie"

Mönchengladbach. Angesprochen auf ein mögliches Interesse des Ligarivalen 1. FC Köln hat Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ein langfristiges Treue-Bekenntnis vermieden.

"Im Fußball weiß man nie, was in einem halben oder einem Jahr ist", sagte Arabi am Rande des Bundesliga-Spiels bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag dem Streamingdienst DAZN, betonte aber zugleich: "Ich bin jetzt fast elf Jahre da. Ich bin sehr glücklich in Bielefeld."

Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, Arabi könnte beim FC Sportchef werden. Der Posten ist seit der Trennung von Horst Heldt vakant. Arabi wollte sich dazu und einer möglichen Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nicht explizit äußern. "Wir haben unabhängig von den kurzfristigen ein, zwei Ergebnissen eine superspannende Mannschaft zusammengestellt. Es macht mir Riesenspaß mit den Leuten, mit den Gremien zu arbeiten. Das ist keine Phrasendrescherei. Das ist mein Hier und Jetzt."

