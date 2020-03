Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumann: "Schlechteste Saison der Vereinsgeschichte"

Mainz. Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann bewertet die aktuelle Spielzeit im Abstiegskampf als "die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte".

Die Norddeutschen sind als Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr. "Das aktuell ist die schwierigste Phase, die ich bei Werder Bremen erlebt habe", sagte Baumann im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Der 44-Jährige war 1999 - damals noch als Spieler - nach Bremen gewechselt.

Werder hatte am Samstagnachmittag eine 2:0-Führung bei Hertha BSC verspielt. Durch das 2:2 (2:1) könnte der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf und den Relegationsplatz 16 am Sonntag auf sechs Punkte anwachsen. Die Fortuna spielt am Sonntagabend (18.00 Uhr) beim Tabellen-15. FSV Mainz 05.