Bayern-Profi Tillman wechselt zur PSV Eindhoven

München Der FC Bayern hat den Vertrag mit Malik Tillman verlängert und den Mittelfeldspieler zur PSV Eindhoven verliehen.

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Malik Tillman verlängert und den Mittelfeldspieler zur PSV Eindhoven verliehen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister einigte sich mit dem niederländischen Top-Club auf eine Leihe bis Sommer 2024, wie die Münchner mitteilten. Der neue Vertrag mit dem 21 Jahre alten Spieler läuft nun bis 30. Juni 2026.

Zuletzt bei Glasgow Rangers

Der US-amerikanische Nationalspieler war in der vergangenen Saison bereits an die Glasgow Rangers verliehen und wurde in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt. Der in Nürnberg geborene Deutsch-Amerikaner war 2015 aus Fürth an die Isar gewechselt und durchlief sämtliche Jugendteams der Münchner. Für die Profis kommt Tillman bislang auf sieben Einsätze, dabei erzielte er ein Tor.

„Malik Tillman hat sich bei seiner Leihstation in Glasgow sehr gut entwickelt. Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial, daher haben wir seinen Vertrag bis 2026 verlängert“, wurde Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern, in einer Pressemitteilung zitiert: „Er braucht weiterhin Spielpraxis auf höchstem Niveau, um seine nächsten Schritte zu machen. Wir wünschen ihm bei der PSV Eindhoven viel Erfolg und werden seine weitere Entwicklung sehr gespannt verfolgen.“