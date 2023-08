Transfergerücht Bericht: Nationalspieler Sosa will VfB Stuttgart verlassen

Stuttgart Ein Abschied des kroatischen Nationalspielers Borna Sosa vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart rückt Medienberichten zufolge näher.

Der 25-Jährige soll sich mit dem spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla über einen Wechsel einig sein, wie die „Bild“ berichtete. Die Andalusier sollen bislang aber noch nicht bereit sein, die vom VfB geforderte Ablösesumme zu bezahlen, hieß es in dem Bericht weiter.

Sosas Vertrag in Stuttgart läuft bis zum 30. Juni 2025. Der Außenverteidiger gilt aber schon seit längerer Zeit als potenzieller Wechselkandidat. Im Sommer-Trainingslager des VfB in Österreich hatte Sosa seine Zukunft offen gelassen. Er hatte aber auch erklärt, dass ihn ein Angebot aus Spanien womöglich reizen würde. Mit Sevilla könnte der Defensivmann zudem in der Champions League spielen.

Sosa wäre nach dem Japaner Wataru Endo (FC Liverpool) und dem Griechen Konstantinos Mavropanos (West Ham United) der dritte Leistungsträger, der die Schwaben innerhalb kurzer Zeit verlässt. An den ersten beiden Spieltagen der Fußball-Bundesliga hatte er nicht in der Startelf des VfB gestanden.