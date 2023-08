Bericht: Undav vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Stuttgart Deniz Undav steht einem Medienbericht zufolge vor einer Leihe zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Angreifer des englischen Vereins Brighton & Hove Albion soll nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky großes Interesse haben, sich den Schwaben anzuschließen. Demnach habe der VfB mit Undav eine mündliche Einigung erzielt, jedoch noch nicht mit den Verantwortlichen des Premier-League-Clubs.

Zwei andere Spieler könnten Stuttgart indes verlassen. Innenverteidiger Hiroki Ito soll nach einem Bericht von Sport1 bei Ajax Amsterdam auf der Liste stehen. Dort ist der frühere VfB-Sportdirektor Sven Mislintat inzwischen tätig. „In unseren sportlichen Planungen ist Hiroki Ito ein zentraler und fester Bestandteil. Ich sehe derzeit rein gar nichts, was uns davon Abstand nehmen ließe“, hatte Mislintats Nachfolger Fabian Wohlgemuth kürzlich in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ gesagt. Auch Konstantinos Mavropanos wird mit einem anderen Club in Verbindung gebracht, dem italienischen Meister SSC Neapel.