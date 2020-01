Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bremen länger ohne Augustinsson und Gebre Selassie

Bremen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss weiterhin auf Ludwig Augustinsson und Theodor Gebre Selassie verzichten.

Die beiden Außenbahnspieler werden laute Werder-Trainer Florian Kohfeldt voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung stehen. "Wir rechnen mit ihnen für das Spiel bei RB Leipzig", sagte der 37-Jährige Coach.

Damit werden die beiden Defensivspieler nicht nur die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg verpassen, sondern auch im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund und vier Tage später in der Liga gegen Union Berlin fehlen. Augustinsson leidet an einer Muskelverletzung, Gebre Selassie plagt sich mit einer langwierigen Oberschenkelverletzung herum.

Wann Philipp Bargfrede nach seiner Wadenverletzung wieder zurückkehren wird, ist noch offen. "Eine genau Prognose ist nicht möglich", sagte Kohfeldt über den verletzungsanfälligen Mittelfeldspieler.

Neben dem Trio werden beim Tabellen-16. in Augsburg auch der gelbgesperrte Marco Friedl sowie Innenverteidiger Sebastian Langkamp (Kniereizung) ausfallen.