BVB findet sich mit Spiel nach USA-Reise der DFB-Auswahl ab

Borussia Dortmund hat sich mit der Ansetzung des Bundesliga-Spiels gegen Werder Bremen unmittelbar nach der USA-Reise der Fußball-Nationalmannschaft abgefunden.

„Es gibt keine andere Lösung, wir werden an diesem Freitag das Spiel austragen“, sagte Sportchef Sebastian Kehl vor der Partie beim SC Freiburg beim Pay-TV-Sender Sky. „Wir werden das so annehmen“, aber darauf hinweisen, dass sich die Problematik nicht wiederhole. „Es ist sicher nicht optimal“, sagte Kehl.

Die DFB-Auswahl reist im Oktober für zwei Spiele in die USA. Die Partie gegen Mexiko in Philadelphia wird um 2.00 Uhr deutscher Zeit am Mittwochmorgen ausgetragen, im Anschluss reist das Team zurück nach Deutschland. Am folgenden Freitag spielt der BVB, der ohne den angeschlagenen Niclas Füllkrug für die September-Partien fünf Profis abgestellt hatte, gegen Werder.

Kehl sagte, deshalb in Kontakt mit der Deutschen Fußball Liga, dem Deutschen Fußball-Bund sowie dem übertragenden Sender gewesen zu sein. Zu sehen ist die Bremen-Partie beim Streamingdienst DAZN.