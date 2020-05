Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB-Trainer-Tausch: Skibbe übernimmt U23, Tullberg die U19

Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tauscht seine Trainer-Teams im Nachwuchsbereich.

Zur kommenden Saison übernimmt der bisherige U19-Coach Michael Skibbe mit seinem Trainerteam die U23-Regionalliga-Mannschaft, im Gegenzug wird Mike Tullberg (bisheriger U23-Coach) die U19 in der Junioren-Bundesliga trainieren.

"In Michael Skibbe installieren wir hier nun einen Trainer, der über große Expertise verfügt, in seiner Laufbahn schon fast alles erlebt hat und den Spielern der unterschiedlichen Altersstufen in der U23 noch vieles mit auf den Weg geben kann", sagte BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken.