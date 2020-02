Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Derby-Absage: Heldt gegen Nachholtermin in Karnevalszeit

Der 1. FC Köln möchte das am Sonntag ausgefallene rheinische Derby in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach nicht in der Karnevalszeit im Februar austragen.

Dies erklärte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt. "Wir werden uns gegen einen Termin im Februar aussprechen, weil das nicht in unsere Aktivitäten passt." Nach Meinung von Borussia Mönchengladbachs Mediendirektor sei ein Nachholtermin in zwei bis vier Wochen denkbar, sagte Markus Aretz dem Vereinsportal "borussia.de".

Großes Verständnis für Absage

Da an einem Wochenende keine Nachholtermine frei sind, muss die Partie unter der Woche ausgetragen werden. Dies könnte eventuell in einer Champions-League-Woche an einem Spieltag ohne deutsche Beteiligung am frühen Abend sein. Ein solcher Tag wäre Mittwoch, der 26. Februar - Aschermittwoch. Am Montag und Dienstag davor finden jeweils die Umzüge in Köln und Mönchengladbach statt, an denen auch Spieler teilnehmen.

Für die Spielabsage am Sonntag zeigte Heldt großes Verständnis. "Man muss Rücksicht nehmen auf die Zuschauer, die zum Spiel kommen", sagte er. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes wurden für den Nachmittag schon starke Sturmböen erwartet, die sich nach Spielende zur Abreise der Besucher relativ schnell verstärken sollen.