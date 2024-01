Eintracht leiht Stürmer Kalajdzic von Wolverhampton aus

Frankfurt/Main Angreifer Sasa Kalajdzic kehrt in die Bundesliga zurück. Eintracht Frankfurtleiht den Ex-Stuttgarter von den Wolverhampton Wanderers aus - und hofft auf sofortige Hilfe.

Der österreichische Nationalspieler Sasa Kalajdzic kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Eintracht Frankfurt leiht den 26 Jahre alten Stürmer vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers bis Saisonende aus, wie der hessische Verein mitteilte.

Zwischen 2019 und 2022 bestritt Kalajdzic beim VfB Stuttgart 60 Pflichtspiele und erzielte 24 Tore. Danach wechselte er nach Wolverhampton, wo er sich beim ersten Einsatz verletzte und monatelang ausfiel.

Sein Comeback gab Kalajdzic im August 2023, seitdem blieb er verletzungsfrei. In der laufenden Saison absolvierte der Stürmer 13 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer erzielte. In der österreichischen Nationalmannschaft kam er in 19 Länderspielen zum Einsatz, zuletzt im November gegen Deutschland (2:0).

„Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen“, sagte Eintracht-Sportdirektor Markus Krösche. „Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.“

Die Frankfurter haben damit zumindest temporär einen Nachfolger für den kurz vor der Saison zu Paris St. Germain gewechselten Franzosen Randal Kolo Muani gefunden.