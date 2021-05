Der VfB Stuttgart hat schon 15 Auswärtssiege in Mönchengladbach geschafft - so viele wie bei keinem anderen Team.

Berlin. Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

2 - Erstmals in der Ära des scheidenden Trainers Hansi Flick blieben die Bayern in zwei Bundesliga-Auswärtsspielen nacheinander sieglos.

6 - Nach seinem Treffer gegen Union Berlin ist Leverkusens Shootingstar Florian Wirtz der jüngste Spieler mit sechs Bundesliga-Toren. Der bisherige Rekord war erst kürzlich aufgestellt worden: Von Bayerns Jamal Musiala.

9 - Werder Bremen geht mit einer Serie von neun sieglosen Partien (ein Punkt) in das Abstiegsfinale am letzten Spieltag.

11 - Der FC Augsburg sicherte sich mit dem 2:0 gegen Bremen ein elftes Jahr in der Bundesliga.

15 - Auswärtssiege hat der VfB Stuttgart schon in Mönchengladbach geschafft - so viele wie bei keinem anderen Team.

16 - Bundesliga-Spiele lang kassierte der 1. FC Köln immer mindestens ein Gegentor, bis zum 0:0 in Berlin. Die Nullnummer war aber für den Klassenerhalt möglicherweise zu wenig.

18 - Punkte holte Hertha BSC mit Pal Dardai. Das reichte für den Klassenerhalt, aber eventuell nicht für eine Weiterbeschäftigung des Trainers. 24 Punkte hätten den Vertrag angeblich automatisch verlängert.

19 - Andrej Kramaric stellte mit seinem 19. Saisontor beim 1:1 in Bielefeld einen Clubrekord für die TSG 1899 Hoffenheim auf: Noch nie erzielte ein TSG-Spieler so viele Tore in einer Bundesliga-Spielzeit.

27 - Tore erzielte Frankfurts Angreifer André Silva in dieser Saison. Damit übertraf der Portugiese den Vereinsrekord von Bernd Hölzenbein.

34 - Seit dem 0:0 bei RB Leipzig im Mai 2019 haben die Bayern in allen 34 Bundesliga-Auswärtsspielen getroffen - ein neuer Liga-Rekord.

41 - Spieler setzte der FC Schalke in dieser Saison bereits ein und baute damit den Bundesliga-Rekord aus.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-617975/3