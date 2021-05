Erste Europa-Party mit Feuerwerk - Spieler auf Balkon

Berlin. Nach der Qualifikation für den Europapokal haben deutlich mehr als 1000 Fans die Spieler von Union Berlin und Trainer Urs Fischer vor dem Stadion mit einem Feuerwerk gefeiert.

Auf dem Gelände vor der Haupttribüne versammelten sich nach dem Schlusspfiff der Partie gegen RB Leipzig zahlreiche Anhänger der Eisernen und jubelten den Profis zu, die sich auf einem Balkon über dem VIP-Eingang des Stadions an der Alten Försterei zeigten.

Auch Chefcoach Fischer winkte von der Empore den Anhängern zu, nahm einen Schluck Bier und warf seine Trainingsjacke in die Menge. Durch das 2:1 gegen RB sicherte Union sich den siebten Tabellenplatz und spielt in der kommenden Saison in der neuen Conference League. Erstmals seit Oktober durften im Rahmen eines Modellprojekts wieder 2000 Fans die Partie im Stadion verfolgen.

