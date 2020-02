Beim Montagsspiel gegen Union Berlin soll der Stehplatzbereich in Frankfurt leer bleiben.

Fan-Boykott für Frankfurts Coach Hütter neu

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den bevorstehenden Fan-Boykott der eigenen Fans in diesem Ausmaß noch nicht erlebt.

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so eine Situation hatte. Wir müssen mit dieser Situation positiv umgehen", sagte der Coach. Die Frankfurter Fans wollen beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Union Berlin am Montag (20.30 Uhr/DAZN) den Stehplatzbereich leerlassen und wegen der in ihren Augen fanunfreundlichen Anstoßzeit auch die Unterstützung verweigern. "Wir respektieren und akzeptieren diese Entscheidung, die der komplette Verein mitträgt", betonte Hütter.

Verzichten muss Hütter zwischen den Europa-League-Spielen gegen Red Bull Salzburg weiterhin auf seinen Stürmer Bas Dost, der mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat. Mijat Gacinovic, der im Hinspiel gegen Salzburg (4:1) krankheitsbedingt ausfiel, könnte dagegen rechtzeitig fit werden.