Fußball Flick: EM-Kandidaten in Bremen, Leverkusen und Barcelona

Bremen Den heutigen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga lässt sich auch Hansi Flick nicht entgehen. Der Bundestrainer plant nach Informationen der „Bild“-Zeitung beim Eröffnungsspiel Werder Bremen gegen Titelverteidiger FC Bayern München einen Besuch des Weserstadions.

Einen Tag später soll er demnach Bayer Leverkusens Heimspiel gegen RB Leipzig vor Ort beobachten, ehe er am Sonntag einen Abstecher nach Spanien macht, um beim Auftritt des FC Barcelona gegen Cadiz die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen unter die Lupe zu nehmen.

Nach den jüngsten Rückschlägen der Nationalmannschaft weiß Flick, wie wichtig seine nächste Nominierungsrunde für die Länderspiele am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich ist. Die Kandidaten für die Heim-EM im kommenden Sommer stehen ab sofort unter noch genauerer Beobachtung durch Flick und sein Trainerteam.