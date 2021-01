Forsberg fehlt Leipzig gegen Leverkusen

Leipzig. RB Leipzig muss im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen auf Emil Forsberg verzichten. Der schwedische Nationalspieler erlitt im Training eine Knieverletzung und wird deshalb am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlen.

"Wir haben ein MRT machen lassen, und es ist zum Glück nicht so dramatisch. Im Pokal gegen Bochum wird Emil auch fehlen, aber vermutlich kann er nächste Woche wieder ins Training einsteigen", sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Mit Blick auf die Qualifikation zur Champions League stufte Nagelsmann das Spiel gegen Bayer als "bedeutend" ein. "Wir haben drei Punkte Vorsprung und könnten das verdoppeln. Andererseits kann Leverkusen mit einem Sieg an uns vorbeiziehen", sagte der 33-Jährige. In Sachen Meisterschaft hält Nagelsmann die Partie nicht für maßgeblich: "Das hat keinen Einfluss auf das Meisterrennen, denn das liegt maßgeblich am Tabellenführer. Und der ist sieben Punkte von uns weg."

