Friedhelm Funkel: Könnte als Berater beim FC weitermachen

Köln. Trainer Friedhelm Funkel könnte sich nach den drei ausstehenden Bundesliga-Spielen mit dem 1. FC Köln durchaus eine Beratertätigkeit im Verein vorstellen.

"Wenn das irgendwann gewollt sein sollte, dann würde ich mich dem nicht verschließen", sagte der 67-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Das ist wieder etwas ganz anderes und hat mit der täglichen Arbeit nichts zu tun. Es ist wichtig, auch in den Gremien Leute zu haben, die aus dem Fußball kommen. Fachleute, die eine Mannschaft, den Trainer und die Liga einschätzen können", erklärte Fußballlehrer Funkel.

Seine Zeit als Trainer beim FC sei aber nach dem Saisonende definitiv vorbei. "Ich habe klar gesagt, dass ich nicht noch eine ganze Saison lang als Trainer arbeiten möchte. Der Job ist sehr anstrengend - auch vom körperlichen her", begründete er. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch ohne Zuschauer so am Spielfeldrand mitgehen würde."

Er habe nicht gezögert, die Rettungsmission beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten zu übernehmen. "Meine privaten Pläne hatten sich durch die Pandemie und deren Einschränkungen total verändert. Als sich der FC gemeldet hat, war ich mir sehr schnell sicher, das zu machen", meinte der erfahrene Trainer. "Ich wusste, dass das eine reizvolle, aber auch schwere Aufgabe wird. Angst hatte ich nicht." Seine Frau Anja habe ihn in seiner Entscheidung bestärkt.

Der 1. FC Köln ist drei Spieltage vor Saisonschluss mit 29 Punkten Tabellen-16. der Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-408728/2