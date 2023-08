Gerland: Bayern wird auch die nächsten zehn Jahre Meister

Der langjährige Bayern-Co-Trainer glaubt nicht an ein Ende der Münchner Meister-Serie.

Essen Bayern Münchens langjähriger Co- und Nachwuchs-Trainer Hermann Gerland glaubt nicht an ein baldiges Ende der Münchner Meister-Serie.

Auf die Frage, ob es nach elf Titeln hintereinander in den nächsten zehn Jahren mal einen anderen deutschen Fußball-Meister geben könne, sagte der heutige DFB-Trainer in der WAZ: „Wenn nicht irgendein Scheich kommt, der Dortmund jedes Jahr 300 oder 400 Millionen überweist, dann nicht.“ Er frage sich: „Wer soll dann FC Bayern gefährden? In naher Zukunft wird es keinen anderen Meister geben.“

Dass es bei den Bayern nach dem 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig Unruhe gibt, ist laut Gerland keine Hoffnung für die Konkurrenz. „Das sind doch keine richtigen Probleme“, sagte der 69-Jährige, der insgesamt 25 Jahre für die Münchner gearbeitet hat: „Bayern hat gezeigt, dass jeder Spieler auf dem höchsten Niveau mithalten kann. Und jetzt kommt auch noch Harry Kane. Es wird für alle schwer, dem FC Bayern ein Bein zu stellen.“