Gladbach-Torhüter Omlin muss offenbar operiert werden

Mönchengladbach Mit sieben Gegentoren in zwei Spielen war der Saisonstart für Torwart Omlin in Gladbach alles andere als ideal. Nun muss der Schweizer nach Informationen der „Bild“ auch noch operiert werden.

Borussia Mönchengladbach muss nach Informationen der „Bild“ mehrere Monate auf Torwart und Kapitän Jonas Omlin verzichten.

Der 29-Jährige müsse wegen seiner Schulterbeschwerden kurzfristig operiert werden, hieß es. Omlin war am Vormittag bereits überraschend nicht für den Nationalmannschafts-Kader der Schweiz nominiert worden. In der EM-Qualifikation gegen Kosovo und Andorra setzt der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin auf Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (FC Lorient) und Omlins Vorgänger bei der Borussia, Yann Sommer von Inter Mailand. „Wir haben auf der Torhüterposition die Qual der Wahl, wenn alle fit sind“, hatte Yakin gesagt.

Omlin war im Winter nach Mönchengladbach gewechselt und trat dort die Nachfolge von Sommer an, der in der Rückrunde beim FC Bayern München zwischen den Pfosten stand. Omlin ist in Gladbach Kapitän und hat in den beiden ersten Partien der Bundesliga-Saison sieben Gegentore kassiert. Die Borussia spielt am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern. Das Team von Trainer Gerardo Seoane hat drei weitere Torhüter im Kader: Moritz Nicolas, Tobias Sippel und Jan Olschowsky.