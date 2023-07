Gladbachs Koné reist von U21-EM ab

Cluj Für Mittelfeldspieler Manu Koné vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist die U21-EM vorzeitig beendet. Wie der französische Fußball-Verband mitteilte, erlitt der 22-Jährige eine Stauchung des rechten Knies und ein Trauma der Kniescheibe und fällt für den Rest des Turniers aus.

Koné, der die Borussia möglicherweise noch für eine hohe Ablöse in diesem Sommer verlassen könnte, hat sich die Verletzung im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (4:1) zugezogen. Die Franzosen, die in der Vorrunde alle drei Spiele gewannen, treffen im Viertelfinale auf die Ukraine. Deutschland ist in der Vorrunde gescheitert.