Gomez lobt Ex-Kollegen van Bommel: "Ein geborener Trainer"

Wolfsburg. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und TV-Experte Mario Gomez hält seinen früheren Teamkollegen Mark van Bommel für einen idealen Trainer für seinen Ex-Club VfL Wolfsburg.

"Mark war der geborene Kapitän und ist dementsprechend auch ein geborener Trainer. Ein absoluter Leader, die Spieler müssen einfach begeistert von ihm sein. Man kann dem VfL zu dieser Verpflichtung nur gratulieren", sagte der 36-Jährige in einem Interview des Internetanbieters "Sportbuzzer". In einer Champions-League-Gruppe mit dem OSC Lille, Red Bull Salzburg und dem nächsten Gegner FC Sevilla (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN) werden die Wolfsburger "weiterkommen, da lege ich mich fest. Ich setze da voll auf Mark", sagte Gomez.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der frühere Mittelstürmer arbeitet bei Champions-League-Spielen als Experte für Amazon Prime Video. Gomez spielte beim FC Bayern München mit van Bommel zusammen und war von 2016 bis 2017 in der Fußball-Bundesliga auch für den VfL aktiv. "Wolfsburg ist ein toller Club, auch wenn er in vielen Teilen Deutschlands oftmals noch das Image der grauen Maus angeheftet bekommt, was sicherlich den einen oder anderen beim VfL nervt", sagte Gomez.

© dpa-infocom, dpa:210927-99-385468/2

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Bundesliga.