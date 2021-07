Grünes Licht für Torhüter Jarstein: "Herz wieder in Ordnung"

Leogang. Rune Jarstein von Hertha BSC darf vier Monate nach seiner schweren Corona-Erkrankung wieder ins Training einsteigen.

"Ich habe gute Nachrichten erhalten heute, mein Herz ist wieder in Ordung", schrieb der Torwart auf Instagram und streckte auf einem geposteten Foto den Daumen nach oben. Im April war der 36 Jahre alte Norweger an Covid-19 erkrankt und musste sich teilweise sogar in der Klinik behandeln lassen. Dann schloss sich eine Herzmuskelentzündung an. Das bedeutete absolutes Trainingsverbot.

Nun könne er wieder "mit leichtem Training beginnen" und sich wieder fit machen, informierte der seit 2014 für Hertha spielende Jarstein die Anhänger des Berliner Fußball-Bundesligisten. Trainer Pal Dardai zeigte sich im Trainingscamp in Österreich "froh" über die Nachricht aus der Heimat und kündigte einen behutsamen Aufbau von Jarstein an. An eine hundertprozentige Belastung sei jetzt noch nicht zu denken. "Er ist ein Musterprofi, ein super Vorbild. Ich hoffe, dass er nach sechs Wochen bis zwei Monaten wieder voll trainieren kann", sagte der Hertha-Coach. Im Mai hatte Hertha den Vertrag mit Jarstein bis 2023 verlängert.

